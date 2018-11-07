Погба: Для Роналду забивати голи – це як воду пити

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба поділився враженнями від форварда Ювентуса Кріштіану Роналду перед очною зустріччю у Лізі чемпіонів.

"Думаю, що Ювентус вчинив правильно, придбавши Роналду. Очевидно, що наявність такого гравця завжди корисно для команди.

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Завжди приємно грати з Роналду, Мессі, Неймаром і їм подібними в команді. Думаю, що Роналду всім задоволений в Ювентусі, а для клубу важливо мати гравця, який забиває так само легко, як п'є воду", – цитує Погба видання Goal.

Варто відзначити, що Погба виступав за туринський клуб до переходу в Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, поєдинок Ювентус – МЮ відбудеться сьогодні, 7 листопада, початок о 22:00.

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