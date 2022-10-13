Мюнхенці у рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді впевнено здолали чехів. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Мане вже на початку зустрічі вивів Баварію вперед: обігравшись з Горецкою Садьйо увірвався у штрафний і легко переграв кіпера Вікторії. За чотири хвилини Мюллєр подвоїв перевагу мюнхенців, замкнувши простріл від Комана з лівого флангу. Згодом Горецка з близької відстані зняв всі питання щодо переможця чесько-німецькій дуелі.

Баварія вийшла у плей-офф ЛЧ, Ліверпуль розніс Рейнджерс з блискавичним хет-триком Салаха, успіх Тоттенхема

На жаль, не зміг продовжити поєдинок Мюллєр – форвард в середині першого тайму зазнав м'язової травми і покинув поле. На перерву Баварія пішла з комфортною перевагою у чотири голи – Горецка оформив дубль.

Після відпочинку мюнхенці явно почали думати про недільну гру з Фрайбургом, і це далося взнаки. Вікторія спромоглась першою у цьому розіграші Ліги чемпіонів "розмочити" ворота баварців, забивши два голи. Як наслідок, підопічні Нагельсманна здобули 11-ту поспіль перемогу у груповому етапі, встановивши новий рекорд. Окрім того, баварці тепер мають 32 матчі без поразок на цій стадії, що також є рекордом.

Барселона вирвала нічию з Інтером у перестрілці з 6 голами – Лєвандовскі й тер Штеген врятували "кулес" від вильоту з ЛЧ