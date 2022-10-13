Мане уже в начале встречи вывел Баварию вперед: обыгравшись с Горецкой Садьо ворвался в штрафную и легко переиграл кипера Виктории. Через четыре минуты Мюллер удвоил преимущество мюнхенцев, замкнув прострел от Комана с левого фланга. Впоследствии Горецка с близкого расстояния снял все вопросы о победителе чешско-германской дуэли.

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К сожалению, не смог продолжить поединок Мюллер – форвард в середине первого тайма получил мышечную травму и покинул поле. На перерыв Бавария ушла с комфортным преимуществом в четыре гола – Горецка оформил дубль.

После отдыха мюнхенцы явно начали думать о воскресной игре с Фрайбургом, и это сразу же сказалось. Виктория смогла первой в этом розыгрыше Лиги чемпионов "размочить" ворота баварцев, забив два гола. Как следствие, подопечные Нагельсманна одержали 11 подряд побед в групповом этапе, установив новый рекорд. Кроме того, у баварцев теперь 32 матча без поражений на этой стадии, что также является рекордом.

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