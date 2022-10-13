Ліга чемпіонів, 4 тур

Вікторія Пльзень – Баварія – 2:4

Голи: Влканова, 62, Клімент, 75 – Мане, 10, Мюллєр, 14, Горецка, 25, 35

Рейнджерс – Ліверпуль – 1:7

Голи: Арфілд, 17 – Фірміно, 24, 55, Нуньєс, 66, Салах, 76, 80, 82, Еліотт, 87

Байєр – Порту – 0:3

Голи: Галену, 6, Таремі, 53 (пен), 64 (пен)

Тоттенхем – Айнтрахт – 3:2

Голи: Сон, 20, 36, Кейн, 28 – Камада, 14, Аліду, 87

Нереалізований пенальті: Кейн, 90+2

Вилучення: Тута, 60 (А)

Спортінг – Марсель – 0:2

Голи: Гендузі, 20, Санчес, 30

Вилучення: Ешгаю, 19, Гонсалвеш, 61

Баварія розважалася в Чехії. Мюнхенські зірки ще раз переграли Вікторію. Баварія не просто забивала, а робила це красиво. Мане отримав чудовий пас від Горецки та відкрив рахунок. Мюллєр забив у порожні ворота після прострілу Комана. Потім вже Горецтка забив з передачі Мюллєра. Леон через кілька хвилин оформив дубль, використавши тонкий пас Сане.

Баварія завчасно гарантувала собі плей-офф Ліги чемпіонів. 100-відсоткові показники після 4 турів. І це в групі з Барселоною та Інтером. Єдиний мінус виїзду в Пльзень – травма Мюллєра. У другому таймі "ротен" збавили оберти, давши пограти Вікторії. Чехи спромоглися на два голи.

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Ліверпуль розбив Рейнджерс і фактично забезпечив собі вихід з групи. Мерсисайдцям потрібно просто не отримати розгром від Аякса в наступному турі. Сьогодні, щоправда, все розпочиналося важко для Ліверпуля. Шотландці покарали за обрізку Карвалью та відкрили рахунок.

Врятував команду Фірміно, який на початку сезону перебуває в найкращій формі серед партнерів. Бразилець спершу замкнув подачу Цімікаса з кутового на ближній стійці, а потім відгукнувся на простріл Гомеса. Фірміно записав на себе ще й ефектний асист п'яткою перед голом Нуньєса.

Юрген Клопп поберіг Салаха на недільний матч з Манчестер Сіті. Єгиптянин вийшов на заміну, але встиг оформити хет-трик. За 6 хвилин і 13 секунд – рекорд Ліги чемпіонів. Оборона Рейнджерс тотально поникла та дозволяла Мохамеду абсолютно все. Що цікаво, в усіх трьох епізодах асистував йому Жота.

Нарешті прокинувся Тоттенхем. Перш ніж заграти, "шпори" пропустили кумедний гол. Дайєр поплив під пресингом та обрізався в штрафному – відзначився Камада. Це роздраконило команду Антоніо Конте. Лондонці показали свої сильні сторони. Кейн і Сон майстерно завершили швидку атаку.

Харрі незабаром заробив пенальті та реалізував його, вивівши Тоттенхем вперед. Сон закріпив перевагу господарів ефектним ударом у дотик після проходу Хьойберга. Айнтрахт вже не оговтався від такого удару, а після вилучення Тути залишився в меншості. Тоттенхем набрав 7 очок і очолив групу D. У Франкфурта – 4 бали.

Спортінг втратив лідерство у цьому квартеті, зазнавши ще однієї поразки від Марселя. Португальці знову рано залишилися в меншості. Тиждень тому команду підвів Адан, сьогодні – Ешгаю. Рікарду на лінії штрафного збив Харіта, отримав другу жовту та привіз пенальті.

Гендузі реалізував 11-метровий. Алексіс Санчес подвоїв рахунок, скориставшись хорошим пасом Харіта. Спортінг провалився і догравав вдев'ятьох без шансів врятувати матч. Марсель з 6 пунктами піднявся на друге місце, але в цій групі ще нічого не зрозуміло.

Хабі Алонсо невдало стартував на новій роботі. Байєр примудрився програти Порту, хоча значно більше атакував і створив більше моментів. Леверкузен пропустив швидкий гол, але відразу заробив пенальті (судді знадобився VAR, щоб зафіксувати очевидний фол проти Бакера). Демірбай 11-метровий не реалізував.

Наприкінці першого тайму Байєр забив з гри, але судді скасували гол через офсайд Шика, в якого влучив Адлі. Господарі атакували, але м'яч не йшов у чужі ворота. А от в їхні йшов. По перерві Вендерсон заробив два пенальті, а Таремі майстерно виконав обидва вироки. Порту піднявся на друге місце (6 очок), Байєр – останній у групі (3 бали).

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