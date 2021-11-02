Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти в поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг.

До заявки ПСЖ на гру з РБ Лейпциг потрапили 21 гравець, повідомляє офіційний сайт парижан. Відзначимо, що гру пропустить Ліонель Мессі через невеликі проблеми з коліном та м'язовий дискомфорт, а також Серхіо Рамос, Марко Верратті та Леандро Паредес.

Мессі шокував своєю бездіяльністю у матчі з Ліллем – камери зафіксували дивну поведінку зірки ПСЖ

Голкіпери: Навас, Доннарумма, Летельє.

Захисники: Хакімі, Кімпембе, Маркіньйос, Дагба, Курзава, Діалло, Керер, Нуно Мендеш.

Півзахисники: Ді Марія, Данілу, Вейналдум, Еррера, Дракслер, Гуйє, Діна Ебімбе.

Нападники: Мбаппе, Ікарді, Неймар.

Нагадаємо, поєдинок РБ Лейпциг – ПСЖ відбудеться у середу, 3 листопада. Парижани наразі мають 7 очок та лідирують у групі A, а німецький клуб останній з 0 пунктів у активі.

Клопп і Гвардіола спіткнулися, перевтілення МЮ, Барса дозволяє Динамо мріяти, нова сенсація з Бундесліги – огляд вікенду