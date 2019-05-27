Почеттіно вважає, що Тоттенхем перебуває на вершині футбольного світу

Маурісіо Почеттіно високо оцінює досягнення Тоттенхема у поточному сезоні.

Аргентинець поділився думками щодо цьогорічних успіхів команди.

"Що для нас означає вихід у фінал ЛЧ? Це означає, що ми на вершині футбольного світу, чого не всі досягали. Це коштувало величезних зусиль, але ми люди скромні, тому ми насолоджувалися кожною миттю.

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Головне – це пристрасть. Футбол, який ми всі так любимо, народжений з емоцій і пристрасті. Футбол надихає нас і захоплює. Гравці в професійному клубі всі талановиті, це даність. Головне – відчувати натхнення від того, що ти любиш, і внутрішній драйв, який підштовхує тебе. Це допомагає насолоджуватися тим, що ми робимо кожен день.

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Цей драйв допомагає доносити ідеї для спільної роботи з клубом, персоналом, футболістами. Кожен повинен відчувати, що є частиною цих ідей. Кожен повинен мати можливість висловлювати свої пропозиції та відчувати свою участь в робочому процесі" – цитує Почеттіно офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, 1 червня Тоттенхем зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.