Почеттіно – про вихід у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: Команда здійснила фантастичне досягнення

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно прокоментував перемогу над Борусією Д у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Фантастика. Справу зроблено, ми в чвертьфіналі. Я дуже радий за гравців і вболівальників. Тоттенхем досяг дуже важливої ​​перемоги. У першому таймі ми зіткнулися з деякими проблемами, але в футболі треба вміти терпіти і тримати удар. Ми повністю заслужили місце в 1/4 фіналу.

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Ми допустили більше небезпечних моментів біля своїх воріт, ніж розраховували, але такий футбол. Борусії було нічого втрачати, і вона грала з великим ризиком.

Багато тут аналізувати немає чого. Треба насолодитися виходом до чвертьфіналу. Разом з Прем'єр-лігою – це найпрестижніший турнір. Ми повинні пишатися собою.

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У футболі головне вірити і демонструвати свою силу на полі. Команда здійснила фантастичне досягнення, і тепер ми повинні грати вільно і сміливо. Наші позиції сильні, ми можемо мріяти", – цитує Почеттіно офіційний сайт УЄФА.