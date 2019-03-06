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Почеттино – о выходе в 1/4 финала Лиги чемпионов: Команда осуществила фантастическое достижение

10:08 90 Читати українською
Почеттино – о выходе в 1/4 финала Лиги чемпионов: Команда осуществила фантастическое достижение
Маурисио Почеттино / Соцсети

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал победу над Боруссией Д в 1/8 финала Лиги чемпионов.

 
Харри Кейн 49’

"Фантастика. Дело сделано, мы в четвертьфинале. Я очень рад за игроков и болельщиков. Тоттенхэм добился очень важной победы. В первом тайме мы столкнулись с некоторыми проблемами, но в футболе надо уметь терпеть и держать удар. Мы полностью заслужили место в 1/4 финала.

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Мы допустили больше опасных моментов у своих ворот, чем рассчитывали, но таков футбол. Боруссии было нечего терять, и она играла с большим риском.

Много здесь анализировать нечего. Надо насладиться выходом в четвертьфинал. Вместе с Премьер-лигой – это самый престижный турнир. Мы должны гордиться собой.

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В футболе главное верить и демонстрировать свою силу на поле. Команда осуществила фантастическое достижение, и теперь мы должны играть свободно и смело. Наши позиции сильны, мы можем мечтать", – цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

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