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Фавр прокоментував поразку Борусії Д від Тоттенхема

09:42 388 Читать на русском
Фавр прокоментував поразку Борусії Д від Тоттенхема
Люсьєн Фавр / Соцмережі

Головний тренер Борусії Д Люсьєн Фавр вважає, що команда зазнала головної поразки у першому матчі.

 
Харрі Кейн 49’

"У нас було багато небезпечних моментів у першому таймі і декілька в другому. Після пропущеного м'яча ми продовжували грати сміливо. Нам просто не вдалося забити.

Борусія Д – Тоттенхем – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ми програли 0:1, але головної поразки ми зазнали ще в першому матчі (0:3), що, на мій погляд, було зовсім необов'язково. Після такого просто бути не могло. Я мало що можу пред'явити команді. Вболівальники нас підтримували до кінця. Просто цього не вистачило", – цитує Фавра офіційний сайт УЄФА.

Тоттенхем вдруге переміг Борусію Д та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Теги
Ліга чемпіонів Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд - Тоттенхем Люсьєн Фавр Люсьєн Фавр
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