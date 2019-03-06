Борусія Д – Тоттенхем – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Тоттенхем переміг Борусію Д (1:0) та пробився до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола та огляд матчу Борусія (Д) – Тоттенхем.

Поразка в першому поєдинку з рахунком 0:3 практично не залишала Борусії шансів на вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Дортмундцям не вдалось відзначитись і у другому матчі. Єдиний гол у грі забив нападник Тоттенхема Харрі Кейн на 49-й хвилині матчу.

Тоттенхем вдруге переміг Борусію Д та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Відтак, "шпори" перемогли своїх німецьких суперників з рахунком 4:0 за сумою двох матчів та без проблем пробились до наступної стадії Ліги чемпіонів.

Відеоогляд першого тайму:

Відеоогляд другого тайму: