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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЕМ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Борусія Д – Тоттенхем – 0:1 – відео гола та огляд матчу

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Борусія Д – Тоттенхем – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Борусія (Д) – Тоттенхем – відео голів та огляд матчу

Тоттенхем переміг Борусію Д (1:0) та пробився до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола та огляд матчу Борусія (Д) – Тоттенхем.

 
Харрі Кейн 49’

Поразка в першому поєдинку з рахунком 0:3 практично не залишала Борусії шансів на вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Дортмундцям не вдалось відзначитись і у другому матчі. Єдиний гол у грі забив нападник Тоттенхема Харрі Кейн на 49-й хвилині матчу.

Тоттенхем вдруге переміг Борусію Д та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Відтак, "шпори" перемогли своїх німецьких суперників з рахунком 4:0 за сумою двох матчів та без проблем пробились до наступної стадії Ліги чемпіонів.

Відеоогляд першого тайму:

Відеоогляд другого тайму:

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