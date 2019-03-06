Борусія Д – Тоттенхем – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ліга чемпіонів — 5 бер 1774
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Аякс розгромив Реал на Сантьяго Бернабеу та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
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Тоттенхем вдруге переміг Борусію Д та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 5 бер 388
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Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони заразЛіга Європи — 5 бер 2346
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Челсі вирішив продати Кепу через конфлікт з СарріАнглія — 5 бер 5001
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Мораєс подав документи на українське громадянство, – ЦиганикЗбірна України — 5 бер 4794