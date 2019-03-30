Платіні назвав фаворита Ліги чемпіонів – це не Манчестер Сіті чи Барселона

Колишній президент УЄФА, 3-разовий володар "Золотого м'яча" Мішель Платіні поділився думками щодо туринського Ювентуса, за який виступав у 80-х.

"Ніколи не думав, чи міг би грати в нинішньому Ювентусі. Порівнювати дві різних епохи неможливо.

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У Роналду не таке тіло, як у мене. Зовсім інше. До того ж ментально Роналду неймовірно сильний. Та я мав інші сильні сторони: хороша права нога, я забив кілька голів. У мене просто закінчився "бензин", як я і казав раніше (Платіні закінчив активні виступи в 32 – Футбол 24).

Я бачу Ювентусом фаворитом ЛЧ. У цьому турнірі може статися все, що завгодно. Але, перегравши Атлетіко, Ювентус сягнув висот і показав цим свою силу", – цитує Платіні La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що суперником Ювентуса в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів буде амстердамський Аякс. Перший матч протистояння пройде 9 квітня на Йохан Кройф Арені.

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