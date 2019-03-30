toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ФУЛХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - ЕСПАНЬЙОЛ

Платіні назвав фаворита Ліги чемпіонів – це не Манчестер Сіті чи Барселона

14:26 430 Читать на русском
Платіні назвав фаворита Ліги чемпіонів – це не Манчестер Сіті чи Барселона
Мішель Платіні та Кріштіану Роналду / AFP

Колишній президент УЄФА, 3-разовий володар "Золотого м'яча" Мішель Платіні поділився думками щодо туринського Ювентуса, за який виступав у 80-х.

 

"Ніколи не думав, чи міг би грати в нинішньому Ювентусі. Порівнювати дві різних епохи неможливо.

Гвардіола домовився з Ювентусом, я можу знову це підтвердити, – журналіст

У Роналду не таке тіло, як у мене. Зовсім інше. До того ж ментально Роналду неймовірно сильний. Та я мав інші сильні сторони: хороша права нога, я забив кілька голів. У мене просто закінчився "бензин", як я і казав раніше (Платіні закінчив активні виступи в 32 – Футбол 24).

Я бачу Ювентусом фаворитом ЛЧ. У цьому турнірі може статися все, що завгодно. Але, перегравши Атлетіко, Ювентус сягнув висот і показав цим свою силу", – цитує Платіні La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що суперником Ювентуса в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів буде амстердамський Аякс. Перший матч протистояння пройде 9 квітня на Йохан Кройф Арені.

Жеребкування ЛЧ та ЛЄ: потенційний "каталонський" фінал у Мадриді та нагода для "відмазок" Динамо і Шахтарю

Теги
Аякс - Ювентус Ювентус Ювентус Ліга чемпіонів Мішель Платіні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
11
хв
Борусія Дортмунд
16:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук