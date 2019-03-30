Платини назвал фаворита Лиги чемпионов – это не Манчестер Сити или Барселона

Бывший президент УЕФА, 3-кратный обладатель "Золотого мяча" Мишель Платини поделился мыслями о туринском Ювентусе, за который выступал в 80-х.

"Никогда не думал, мог играть ли в нынешнем Ювентусе. Сравнивать две разных эпохи невозможно.

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У Роналду не такое тело, как у меня. Совсем другое. К тому же ментально Роналду невероятно силен. Но я имел другие сильные стороны: хорошая правая нога, я забил несколько голов. У меня просто закончился "бензин", как я и говорил ранее (Платини завершив активные выступления в 32 – Футбол 24).

Ювентус мне видится фаворитом ЛЧ. В этом турнире может произойти все, что угодно. Но, переиграв Атлетико, Ювентус достиг высот и показал этим свою силу", – цитирует Платини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что соперником Ювентуса в 1/4 финала Лиги чемпионов станет амстердамский Аякс. Первый матч противостояния пройдет 9 апреля на Йохан Кройфф Арене.

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