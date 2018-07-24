Півзахисник Славії Змргал: З Динамо можна грати на рівних

Півзахисник Славії Яромір Змргал прокоментував результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, за підсумками якого його команда зіграє проти київського Динамо.

"Результати жеребкування стали позитивними для нас, адже все могло бути гірше. З Динамо можна грати на рівних. Ми будемо намагатися досягти найкращого результату для нас.

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Перший матч вдома? Грати проти Динамо вдома при своїх вболівальниках, мабуть, краще", – розповів Змргал офіційному сайту Славії.

Нагадаємо, Динамо і Славія зіграють в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Перший поєдинок відбудеться 7 серпня в Празі, матч-відповідь – 14 серпня в Києві.

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