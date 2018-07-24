toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
УКРАЇНА U-19 - ТУРЕЧЧИНА U-19 ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ АНДРІЙ ЛУНІН ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ

Півзахисник Славії Змргал: З Динамо можна грати на рівних

10:35 202 Читать на русском
Півзахисник Славії Змргал: З Динамо можна грати на рівних
Яромір Змргал / SK Slavia Praha

Півзахисник Славії Яромір Змргал прокоментував результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, за підсумками якого його команда зіграє проти київського Динамо.

"Результати жеребкування стали позитивними для нас, адже все могло бути гірше. З Динамо можна грати на рівних. Ми будемо намагатися досягти найкращого результату для нас.

Тренер Славії Трпішовскі: Динамо – не найпростіший жереб, я б хотів Аякс чи Базель

Перший матч вдома? Грати проти Динамо вдома при своїх вболівальниках, мабуть, краще", – розповів Змргал офіційному сайту Славії.

Нагадаємо, Динамо і Славія зіграють в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Перший поєдинок відбудеться 7 серпня в Празі, матч-відповідь – 14 серпня в Києві.

Наставник Славії – авантюрист, кажуть, працює з суддями і журналістами, – Заховайло про суперника Динамо

Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, перші матчі

Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
до матчу
14
дн
:
9
год
:
10
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Славія Прага Славія Прага Славія Прага - Динамо Динамо Динамо Ліга чемпіонів Яромір Змргал Яромір Змргал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
25
хв
Астана
17:00
Мітьюлланд
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук