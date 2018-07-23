Тренер Славії Трпішовський: Динамо – не найпростіший жереб, я б хотів Аякс чи Базель

Наставник празької Славії Індржік Трпішовський прокоментував результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, за підсумками якого його команда зіграє проти київського Динамо.

Наставник Славії віддав належне Динамо перед протистоянням команд у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ 2018/19.

"Динамо – не найпростіший жереб. Я б хотів потрапити на Аякс чи Базель. Однак я радий, що нам не попалася Бенфіка. Португальці були б для нас найскладнішим суперником. У більшості випадків матч-відповідь краще проводити вдома. Тоді на вашому боці буде підтримка вболівальників у вирішальний момент. Але насправді все залежить від поточної форми гравців і їх дій на полі. Тому не так уже й важливо, де грати перший матч.

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Що стосується Динамо, то ця команда складається переважно з українських футболістів, майже всі з яких грають в національній збірній. Також у них є якісні легіонери. Такі, як наприклад, Піваріч і бразилець Че Че. Ми бачили два матчі киян на зборах, один з них проти Вікторії.

З нетерпінням чекаю перших матчів кваліфікації Ліги чемпіонів, тому що це величезний досвід", – цитує Трпішовського офіційний сайт Славії.