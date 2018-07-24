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Полузащитник Славии Змргал: Против Динамо можно играть на равных

10:35 32 Читати українською
Полузащитник Славии Змргал: Против Динамо можно играть на равных
Яромир Змргал / SK Slavia Praha

Полузащитник Славии Яромир Змргал прокомментировал результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которого его команда сыграет против киевского Динамо.

"Результаты жеребьевки стали положительными для нас, ведь все могло быть хуже. С Динамо можно играть на равных. Мы будем пытаться достичь наилучшего результата для нас.

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Первый матч дома? Играть против Динамо дома при своих болельщиках, пожалуй, лучше", – рассказал Змргал официальному сайту Славии.

Напомним, Динамо и Славия сыграют в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый поединок состоится 7 августа в Праге, ответный – 14 августа в Киеве.

Наставник Славии – авантюрист, говорят, работает с судьями и журналистами, – Заховайло о сопернике Динамо

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

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