Полузащитник Славии Змргал: Против Динамо можно играть на равных

Полузащитник Славии Яромир Змргал прокомментировал результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которого его команда сыграет против киевского Динамо.

"Результаты жеребьевки стали положительными для нас, ведь все могло быть хуже. С Динамо можно играть на равных. Мы будем пытаться достичь наилучшего результата для нас.

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Первый матч дома? Играть против Динамо дома при своих болельщиках, пожалуй, лучше", – рассказал Змргал официальному сайту Славии.

Напомним, Динамо и Славия сыграют в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый поединок состоится 7 августа в Праге, ответный – 14 августа в Киеве.

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