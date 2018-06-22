Південна Корея – Мексика: прогноз на матч ЧС-2018

Південна Корея та Мексика зустрінуться у матчі 2 туру групового етапу чемпіонату світу-2018 у Ростові. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Південна Корея – Мексика відбудеться 23 червня на стадіоні Ростов Арена. Початок гри – 18:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Південна Корея – Мексика, прогноз букмекерів на матч:

Фахівці авторитетної контори Willam Hill віддають перевагу мексиканцям. Коефіцієнт на перемогу команди з КОНКАКАФ становить 1.73, а потенційний тріумф азіатів оцінюється балом 4.80. На нічию ставлять 3.70.

Букмекери з Bwin у Південну Корею вірять ще менше. На перемогу Мексики коефіцієнт 1.65, нічия оцінюється у 3.70, перемога азіатів – 5.75.

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Нагадаємо, у першому турі чемпіонату світу-2018 Мексика сенсаційно перемогла Німеччину завдяки єдиному голу Лосано. Південна Корея у свою чергу мінімально програла Швеції, пропустивши єдиний м'яч з пенальті від Гранквіста.

Таким чином Мексика та Швеція лідирують в групі F після першого туру. У обох команд по 3 очки. Південна Корея та Німеччина замикають квартет.