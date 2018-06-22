Южная Корея – Мексика: прогноз на матч ЧМ-2018

Южная Корея и Мексика встретятся в матче 2 тура группового этапа чемпионата мира-2018 в Ростове. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Южная Корея – Мексика состоится 23 июня на стадионе Ростов Арена. Начало игры – 18:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Южная Корея – Мексика, прогноз букмекеров на матч:

Специалисты авторитетной конторы Willam Hill отдают предпочтение мексиканцам. Коэффициент на победу команды из КОНКАКАФ составляет 1.73, а потенциальный триумф азиатов оценивается баллом 4.80. На ничью ставят 3.70.

Букмекеры из Bwin в Южную Корею верят еще меньше. На победу Мексики коэффициент 1.65, ничья оценивается в 3.70, победа азиатов – 5.75.

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Напомним, в первом туре чемпионата мира-2018 Мексика сенсационно победила Германию благодаря единственному голу Лосано. Южная Корея в свою очередь минимально проиграла Швеции, пропустив единственный мяч с пенальти от Гранквиста.

Таким образом Мексика и Швеция лидируют в группе F после первого тура. У обеих команд по 3 очка. Южная Корея и Германия замыкают квартет.