"Емоції від призначення Срни? Позитивні. Після теорії всі були вражені. Даріо – дуже хороша і позитивна людина, і ми повністю підтримуємо його ідею, яку він для нас розписав за 15 хвилин. За ці 15 хвилин теорії ми зрозуміли більше, ніж за три місяці тренувань до того. Сподіваюся, нас попереду чекатиме хороший шлях, ми в це віримо. Даріо вже зазначив, що з нашого боку буде довіра до нового тренера, і я сподіваюся, що ми з цим тренером досягнемо великих успіхів.

Барселона – Шахтар: Срна визначився із заявкою на тренерський дебют у Лізі чемпіонів

Пам'ятаю, що моєю першою футбольною формою була "шахтарська", і це був Даріо Срна. Наш тренер зазначив, що, звісно, ми не будемо в Барселоні фаворитами. Однак ми вийдемо грати у футбол, вийдемо на поле, щоб грати з м'ячем. Ми маємо дуже хороші якості, треба бути впевненими в собі.

Ми не боїмося грати проти когось конкретного, у нас немає таких фобій. Минулого сезону ми добре зіграли проти Реала у Варшаві... Ми граємо без страху навіть проти грандів.

Тема війни складна для всіх нас. Я застав її в Києві, зі своєю вагітною дружиною. Уже під час війни в мене народилася дитина. Через постійні роз'їзди я майже не бачу ні дружину, ні дитину, це дуже важко. Але, напевно, це окрема мотивація для нас, футболістів. Те, що відбувається зараз, ще сильніше нас мотивує. Ми закриваємо очі на всі нескінченні переїзди, на виснаження. Своєю грою ми прагнемо показати для всієї країни, наскільки важливо боротися – у нашому випадку не на полі бою, а на футбольному полі", – сказав Судаков.

Матч Барселона – Шахтар буде зіграно в середу, 25 жовтня. Початок зустрічі – о 19:45 за Києвом.

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