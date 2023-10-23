Барселона – Шахтар: Срна визначився із заявкою на тренерський дебют у Лізі чемпіонів
Виконувач обов'язків головного тренера "гірників" Даріо Срна обрав гравців, які вирушать до Іспанії на матч Ліги чемпіонів проти каталонців.
До заявки на поєдинок проти Барселони потрапило 26 гравців, повідомляє офіційний Telegram-канал Шахтаря.
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Голкіпери: Рудько, Різник, Твардовський.
Захисники: Бондар, Гочолейшвілі, Азаров, Чигринський, Матвієнко, Міроші, Конопля, Козік, Ракицький.
Півзахисники: Кастільйо, Степаненко, Егіналдо, Криськів, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Невертон.
Нападники: Сікан, Келсі.
Нагадаємо, поєдинок Барселона – Шахтар відбудеться 25 жовтня. Початок зустрічі о 19:45.
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