"Эмоции от назначения Срны? Положительные. После теории все были впечатлены. Дарио – очень хороший и позитивный человек, и мы полностью поддерживаем его идею, которую он для нас расписал за 15 минут. За эти 15 минут теории мы поняли больше, чем за три месяца тренировок до этого. Надеюсь, нас впереди будет ожидать хороший путь, мы в это верим. Дарио уже отметил, что с нашей стороны будет доверие к новому тренеру, и я надеюсь, что мы с этим тренером достигнем больших успехов.

Барселона – Шахтер: Срна определился с заявкой на тренерский дебют в Лиге чемпионов

Помню, что моей первой футбольной формой была "шахтёрская", и это был Дарио Срна. Наш тренер отметил, что, конечно, мы не будем в Барселоне фаворитами. Однако мы выйдем играть в футбол, выйдем на поле, чтобы играть с мячом. Мы имеем очень хорошие качества, надо быть уверенными в себе.

Мы не боимся играть против кого-то конкретного, у нас нет таких фобий. В прошлом сезоне мы хорошо сыграли против Реала в Варшаве... Мы играем без страха даже против грандов.

Тема войны сложна для всех нас. Я застал ее в Киеве, со своей беременной женой. Уже во время войны у меня родился ребенок. Из-за постоянных разъездов я почти не вижу ни жену, ни ребенка, это очень тяжело. Но, наверное, это отдельная мотивация для нас, футболистов. То, что происходит сейчас, еще сильнее нас мотивирует. Мы закрываем глаза на все бесконечные переезды, на истощение. Своей игрой мы стремимся показать для всей страны, насколько важно бороться – в нашем случае не на поле боя, а на футбольном поле", – сказал Судаков.

Матч Барселона – Шахтер будет сыгран в среду, 25 октября. Начало встречи – в 19:45 по Киеву.

Шахтер разгромил ЛНЗ в дебютном матче Срны – нервы перед Барселоной, джокер снял все вопросы и вывел на 2 место