Захисник "синьо-гранатових" Оскар Мінгеса, який у матчі з Динамо дебютував за першу команду, оцінив цю знаменну для себе подію.

Перед виїздом в Україну Барселона втратила Жерара Піке, який травмувався і пропустить кілька місяців. Замість нього Рональд Куман у Києві дав шанс 21-річному Оскару Мінгесі, який вперше вийшов на поле за першу команду в офіційному матчі. Дебют вийшов вдалим – Барса виграла 4:0, а сам центральний захисник записав до свого активу гольовий пас.

Динамо – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

"Я дуже радий. Після стількох років наполегливої праці, жертв і страждань мені нарешті вдалося дебютувати в Лізі чемпіонів, перемогти з найкращою командою в світі і здійснити свою мрію.

Я весь тиждень переживав, думаючи, зіграю я, чи ні, але як тільки я дізнався, що вийду на поле, я дуже зрадів. У мене з'явилося бажання перемогти.

У такі вечори, як цей, хочеться згадувати родину, друзів, дівчину – людей, які завжди були поруч і знають, як багато я працював і чим пожертвував, щоб досягти цього. Сподіваюся, це початок чогось великого і знаменного", – цитує дебютанта офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Динамо – Барселона завершився з рахунком 0:4. Мірча Луческу зазнав найбільшої поразки в статусі тренера "біло-синіх". Каталонці навіть напіврезервним складом без проблем оформили вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Кияни після 4-х турів мають лише одне очко – стільки ж у Ференцвароша. Незалежно від результатів поєдинків наступного тижня, саме команди Мірчі Луческу та Сергія Реброва в останньому, 6-му турі, визначать володаря путівки в Лігу Європи.

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