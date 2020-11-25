Защитник "сине-гранатовых" Оскар Мингеса, который в матче с Динамо дебютировал за первую команду, оценил это знаменательное для себя событие.

Перед выездом в Украину Барселона потеряла Жерара Пике, который травмировался и пропустит несколько месяцев. Вместо него Рональд Куман в Киеве дал шанс 21-летнему Оскару Мингесе, который впервые вышел на поле за первую команду в официальном матче. Дебют получился удачным – Барса выиграла 4:0, а сам центральный защитник записал в свой актив голевой пас.

Динамо – Барселона – 0:4 – видео голов и обзор матча

"Я очень рад. После стольких лет упорного труда, жертв и страданий мне наконец-то удалось дебютировать в Лиге чемпионов, победить с лучшей командой в мире и осуществить свою мечту.

Я всю неделю переживал, думая, сыграю я или нет, но как только я узнал, что выйду на поле, я очень обрадовался. У меня появилось желание победить.

В такие вечера, как этот, хочется вспоминать семью, друзей, девушку – людей, которые всегда были рядом и знают, как много я работал и чем пожертвовал, чтобы достичь этого. Надеюсь, это начало чего-то большого и знаменательного", – цитирует дебютанта официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Динамо – Барселона завершился со счетом 0:4. Мирча Луческу потерпел самое крупное поражение в статусе тренера "бело-синих". Каталонцы даже полурезервным составом без проблем оформили выход в плей-офф Лиги чемпионов. Киевляне после 4-х туров имеют лишь одно очко – столько же у Ференцвароша. Независимо от результатов поединков на следующей неделе, именно команды Мирчи Луческу и Сергея Реброва в последнем, 6-м туре, определят обладателя путевки в Лигу Европы.

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