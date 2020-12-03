"Ви не завжди можете контролювати м'яч. Динамо намагалося відігратися і бувало, що нам доводилося захищатися кілька хвилин. Я задоволений ментальним підходом, ми раділи грі. Ми не повинні сприймати гру, як роботу. Сьогодні ввечері нам потрібно було стати командою, і це було зроблено. Це позитивний знак, який нам був потрібен.

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Ми добре знаємо можливості Морати, у нього був шлях зростання, адже він не завжди грав, коли приєднався до нас. Він повернувся, почувається як вдома і радий бути частиною цієї команди. Ми хотіли отримати його за будь-яку ціну і задоволені, що він з нами.

Я готовий до Барселони. Їм буде легше, але я також сподіваюся підготуватися. Це ігри, які можуть перевернути сезон, і ми поїдемо туди, щоб перемогти. Не будемо забувати, що у нас є і дербі, яке ми маємо виграти", – цитує Пірло Tuttomercatoweb.

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