"Вы не всегда можете контролировать мяч. Динамо пыталось отыграться и бывало, что нам приходилось защищаться несколько минут. Я доволен ментальным подходом, мы радовались игре. Мы не должны воспринимать игру, как работу. Сегодня вечером нам нужно было стать командой, и это было сделано. Это положительный знак, который нам был нужен.

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Мы хорошо знаем возможности Мораты, у него был путь роста, ведь он не всегда играл, когда присоединился к нам. Он вернулся, чувствует себя как дома и рад быть частью этой команды. Мы хотели получить его любой ценой и довольны, что он с нами.

Я готов к Барселоне. Им будет легче, но я также надеюсь подготовиться. Это игры, которые могут перевернуть сезон, и мы поедем туда, чтобы победить. Не будем забывать, что у нас есть и дерби, которое мы должны выиграть", – цитирует Пирло Tuttomercatoweb.

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