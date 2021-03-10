Керманич Ювентуса Андреа Пірло не чекав, що Кріштіану Роналду та Адріен Рабйо відвернуться від штрафного удару хавбека Порту Сержіу Олівейри.

Зіркові португалець та француз стали у стінку, але побоялися підставляти обличчя під постріл суперника, який виявився фатальним.

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"Ми обираємо гравців, які формують стінку. Раніше ніколи не траплялося, щоб вони відвертались. Можливо, вони вирішили, що відстань занадто велика для небезпечного удару. Це була помилка, зазвичай таке не трапляється. Гравці просто не відчули небезпечну ситуацію і пропустили гол", – наводить слова Пірло Football Italia.

Нагадаємо, в першому матчі Порту переміг 2:1, а на виїзді поразки 2:3 вистачило для проходу в 1/4 фіналу. "Дракони" з 54 хвилини і весь екстратайм грали в меншості через вилучення Таремі.

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