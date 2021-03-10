"Я не знаю, почему Сарри увольняли. Я – тренер Ювентуса, меня приглашали для длительной работы. Это проект, который должен развиваться в течение нескольких лет, поэтому меня это не беспокоит.

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Я разговаривал с Аньелли после игры. Мы говорили о будущем, он сказал мне, что наш проект только начался. Мы все разочарованы. Мы хотели пройти квалификацию, но я не думаю, что это конец цикла. Цикл только начался, и тот, кто будет в нем участвовать в будущем, сможет гордиться", – приводит слова Пирло Football Italia.

Напомним, что Ювентус идет третьим в серии А, уступая лидеру, Интеру, десять очок.

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