Стефано Піолі не хотів би зустрітися у чвертьфіналі Ліги чемпіонів із Наполі та Інтером.

Вперше за 11 років Мілан пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Це сталося після того, як "россонері" зіграли на виїзді внічию з Тоттенхемом (0:0) у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу.

Ефектна домашня заготовка і штанга Оріджі у відеоогляді матчу Тоттенхем – Мілан

Під час післяматчевого інтерв'ю для платформи Amazon Prime Italia Піолі зазначив, що "у спорті немає нічого неможливого", а під час своєї прес-конференції на стадіоні Тоттенхема він відповів на запитання, з якими суперниками хотів би уникнути зустрічі у чвертьфіналі ЛЧ.

"Італійський футбол зростає. Я сподіваюся, що у чвертьфіналі ми не зустрінемося з клубами Серії А", – цитує тренера MilanNews.

Іншими можливими учасниками 1/4 фіналу ЛЧ від Італії стануть Наполі та Інтер. Їм ще належить зіграти матчі-відповіді з Айнтрахтом і Порту відповідно.

У першому матчі 1/8 фіналу Інтер здобув перемогу над своїм суперником із рахунком 1:0, а Наполі – з рахунком 2:0.

Мілан вперше за 11 років вийшов у 1/4 ЛЧ – Тоттенхем провалився і став дебютною втратою АПЛ у єврокубках