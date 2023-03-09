Було б несправедливо сказати, що Мілан вистояв у Лондоні. Насправді "россонері" виглядали набагато кращими за свого суперника (чого тільки варта домашня заготовка гостей у першому таймі!) та були набагато ближчими до перемоги, ніж "шпори". Якби ще Дівок Оріджі на останніх секундах матчу влучив не в штангу, а в сітку воріт Форстера...

Мілан вперше за 11 років вийшов у 1/4 ЛЧ – Тоттенхем провалився і став дебютною втратою АПЛ у єврокубках

Загалом вихід команди Стефано Піолі до чвертьфіналу Ліги чемпіонів цілком заслужений. Він став для міланської команди першим із сезону 2011/12. До слова, тоді Мілан також вибив в 1/8 фіналу турніру команду з Північного Лондона – Арсенал.