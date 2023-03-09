Стефано Пиоли не хотел бы встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов с Наполи и Интером.

Впервые за 11 лет Милан пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это случилось после того, как "россонери" сыграли на выезде вничью с Тоттенхэмом (0:0) в рамках ответной встречи 1/8 финала.

Эффектная домашняя заготовка и штанга Ориджи в видеообзоре матча Тоттенхэм – Милан

Во время послематчевого интервью для платформы Amazon Prime Italia Пиоли отметил, что "в спорте нет ничего невозможного", а во время своей пресс-конференции на стадионе Тоттенхэма он ответил на вопрос, с какими соперниками хотел бы избежать встречи в четвертьфинале ЛЧ.

"Итальянский футбол растет. Я надеюсь, что в четвертьфинале мы не встретимся с клубами Серии А", – цитирует тренера MilanNews.

Другими возможными участниками 1/4 финала ЛЧ от Италии станут Наполи и Интер. Им еще предстоит сыграть ответные матчи с Айнтрахтом и Порту соответственно.

В первом матче 1/8 финала Интер добыл победу над своим соперником со счетом 1:0, а Наполи – со счётом 2:0.

Милан впервые за 11 лет вышел в 1/4 ЛЧ – Тоттенхэм провалился и стал дебютной потерей АПЛ в еврокубках