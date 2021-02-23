ПФЛ відреагувала на чутки про втрату одного з учасників Другої ліги
20:13 - Читать на русском
Схоже, ОПФК Черкащина не зможе завершити поточний сезон.
"Керівництво Черкащини готує відповідні листи, але в нашому розпорядженні їх поки немає. Швидше за все, що цієї команди не буде.
Черкащина може знятись з Другої ліги – клуб вже готує документи
Головному інвестору клубу Володимиру Лашкулу важко тягнути цей віз самотужки", – цитує слова президент ПФЛ Олександра Каденка Footboom.
Після 10-ти турів Другої ліги ОПФК Черкащина розташувалась на 10-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 19 очок. У попередньому сезоні Черкащина вилетіла з розіграшу Першої ліги, фінішувавши останньою.
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