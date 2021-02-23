"Руководство Черкащины готовит соответствующие письма, но в нашем распоряжении их пока нет. Скорее всего, что этой команды не будет.

Черкащина может сняться со Второй лиги – клуб уже готовит документы

Главному инвестору клуба Владимиру Лашкулу трудно тянуть этот воз в одиночку", – цитирует слова президент ПФЛ Александра Каденко Footboom.

После 10-ти туров Второй лиги ОПФК Черкащина расположилась на 10-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 19 очков. В прошлом сезоне Черкащина вылетела из розыгрыша Первой лиги, финишировав последней.

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