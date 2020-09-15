Кіберфутбольний сезон 2020/2021 в Україні стартує вже у жовтні: Українська асоціація електронного футболу анонсує проведення першого офіційного турніру під своєю егідою – PES Autumn Cup!

PES Autumn Cup у дисципліні Pro Evolution Soccer стане першим із чотирьох сезонних змагань для геймерів та прихильників віртуального футболу в кіберфутбольній кампанії 2020-2021 років. Турнір складатиметься з трьох частин – двох онлайн-кваліфікацій та фінальної.

Реєстрація на PES Autumn Cup триватиме з 21 по 28 вересня, а вже 3 та 4 жовтня пройдуть баталії двох онлайн-кваліфікацій. До фіналу потраплять вісім найсильніших кіберфутболістів, а самі матчі вирішальної стадії пройдуть 17-18 жовтня.

Узяти участь у турнірі зможуть лише громадяни України віком від 16-ти років. Усі етапи турніру проходитимуть у режимі онлайн.

Детальна інформація про PES Autumn Cup та регламент турніру будуть оголошені додатково.

Нагадаємо, усі турніри PES у сезоні 2020/2021 проходитимуть у симуляторі PES 2021 на платформі PlayStation 4.