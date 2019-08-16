Перес взяв кредит на придбання Неймара, – ЗМІ

Мадридський Реал рішуче налаштований перехопити у Барселони Неймара.

Флорентіно Перес взяв кредит в одній з фінансових установ для виплати необхідної суми ПСЖ за бразильського форварда Неймара, повідомляє Sport.es.

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На футболіста також претендує Барселона, за яку він виступав з 2013 по 2017 роки, але парижани відхиляють пропозиції "блаугранас".

За інформацією видання, Реал готовий запропонувати 100-120 млн євро та одного-двох своїх гравців. Раніше була інформація, що ПСЖ хоче Вінісіуса та Луку Модріча.

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