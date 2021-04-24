"Это не эксклюзивный план и не противовес национальным чемпионатам. Проект Суперлиги – лучший из возможных, он был сделан для того, чтобы помочь футболу выйти из кризиса. Футбол серьезно пострадал, так как его экономика падает, и мы должны адаптироваться к временам, в которых живем. Суперлига не идет вразрез с внутренними чемпионатами и стремится привлечь больше денег для всего футбола. Ожидалось, что это вызовет больший интерес для всех сторон.

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Я думаю, что новая реформа УЕФА также не решит проблемы. То, что было представлено, даже не лучше того, что есть сейчас. Кроме того, мы не можем ждать до 2024 года. Впрочем, мы все же сделали что-то не так. Давайте не зацикливаться на этом и посмотрим на другие идеи. Возможно, решение будет в том, что вступают первые четыре команды национального чемпионата. Я не знаю.

Смотреть Лигу Чемпионов на голодный желудок – неудачное решение. Поэтому готовься к просмотру матчей заранее: заказывай крутой бокс для футбольного болельщика от Pepsi и Lay's, чтобы наслаждаться не только ходом игр, но и любимыми вкусами!

Но что-то нужно делать, потому что молодежь в возрасте от 14 до 24 лет отказывается от футбола. Он утомляет их перед другими развлечениями, которые они считают лучше. По всему миру насчитывается четыре миллиарда футбольных фанатов, половина из которых – фанаты футбольных клубов Суперлиги. Футбол – единственный вид спорта мирового масштаба", – заявил Перес в комментарии AS.

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