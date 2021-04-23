"Я хочу ще дещо сказати з приводу слів Переса – так, клуби зазнають втрат, але ще й тому, що ними погано керують.

УЄФА планує викинути Реал та Ювентус з Ліги чемпіонів – безпрецедентне покарання в історії турніру

Якщо ви переплачуєте гравцям, невідповідним гравцям, і тому не демонструєте результат, це означає втрати для вас. Наприклад, Баварія не втрачала і виграла Лігу чемпіонів. Не можна просто звинувачувати пандемію, як часто роблять.

Перес – президент Суперліги, якої не існувало. На даний момент він президент нічого. Перес хотів би, щоб президент УЄФА його слухав і робив те, що він йому каже. Але я намагаюся працювати в інтересах європейського і світового футболу. Я дійсно нажаханий від того, що для неймовірно багатих прибуток означає набагато більше, ніж цінності. Ви можете брехати; ви можете запрошувати гравців і тренерів в новий турнір, хоча при цьому вони про нього нічого не знають.

На мій погляд, Суперліги ніколи не існувало. Це була спроба створити фантомну лігу багатих, яка не слідувала б ніякій системі, не враховувала б пірамідальну структуру футболу в Європі, її культуру, традиції або історію", – цитує Чеферіна 24ur.

Нагадаємо, засновники Суперліги, яка протрималась лише два дні, вирішили поставити проект на паузу через масову відмову клубів.

Флорентіно Перес: правила бізнесу від ідеолога Суперліги – він зазіхає на футбол, який ми любимо