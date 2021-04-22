У таборі УЄФА обговорюють можливість відсторонити Реал та Ювентус на один сезон від участі у Лізі чемпіонів, повідомляє Cuatro.

Європейська Суперліга офіційно оголосила про призупинення турніру

Мадридцям може ще більше не поталанити, адже у такому випадку підопічним Зідана також можуть закрити шлях до півфіналу ЛЧ вже у нинішньому розіграші, де "вершкові" очікують на двобій з Челсі. Варто відзначити, що певна частина в УЄФА все ж виступає за помилування цих двох клубів. Кінцеве рішення планують ухвалити вже 23 квітня.

Нагадаємо, керівництво Юве та Реала виступили основними засновниками скандальної Європейської Суперліги.

Дискваліфікації на Євро і ЧС та захист футболу від смерті – Чеферін розніс засновників Суперліги, УЄФА погрожує війною