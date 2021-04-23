"Я хочу еще кое-что сказать по поводу слов Переса – да, клубы несут потери, но еще и потому, что ими плохо управляют.

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Если вы переплачиваете игрокам, несоответствующим игрокам, и поэтому не демонстрируете результат, это означает потери для вас. Например, Бавария не теряла и выиграла Лигу чемпионов. Нельзя просто обвинять пандемию, как часто делают.

Перес – президент Суперлиги, которой не существовало. На данный момент он президент ничего. Перес хотел бы, чтобы президент УЕФА слушал и делал то, что он ему говорит. Но я стараюсь работать в интересах европейского и мирового футбола. Я действительно напуган тем, что для невероятно богатых прибыль означает гораздо больше, чем ценности. Вы можете лгать; вы можете приглашать игроков и тренеров в новый турнир, хотя при этом они о нем ничего не знают.

На мой взгляд, Суперлиги никогда не существовало. Это была попытка создать фантомную лигу богатых, которая не следовала бы никакой системе, не учитывала бы пирамидальную структуру футбола в Европе, ее культуру, традиции или историю", – заявил Чеферин в интервью цитирует Чеферина 24ur.

Напомним, основатели Суперлиги, которая продержалась всего два дня, решили поставить проект на паузу из-за массового отказа клубов.

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