Тодд Бьолі оптимістично оцінив шанси Михайла Мудрика і Ко в першому поєдинку 1/4 фіналу ЛЧ на Сантьяго Бернабеу.

Журналісти в Мадриді поцікавилися у співвласника Челсі прогнозом на поєдинок проти команди Карло Анчелотті. Американець віддав однозначну перевагу підопічним Френка Лемпарда, для якого ця гра буде першою в Лізі чемпіонів після повернення в Челсі.

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"Челсі виграє. З яким рахунком? 3:0", – заявив Бьолі в ефірі El Chiringuito TV.

Поєдинок Реал Мадрид – Челсі стартує о 22:00 за київським часом на Сантьяго Бернабеу. Михайло Мудрик потрапив у заявку лондонців, а Андрій Лунін опинився у заявці мадридців. Матч-відповідь у Лондоні відбудеться за тиждень, 18 квітня.

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