Тодд Бёли оптимистично оценил шансы Михаила Мудрика и Ко в первом поединке 1/4 финала ЛЧ на Сантьяго Бернабеу.

Журналисты в Мадриде поинтересовались у совладельца Челси прогнозом на поединок против команды Карло Анчелотти. Американец отдал однозначное предпочтение подопечным Фрэнка Лэмпарда, для которого эта игра будет первой в Лиге чемпионов после возвращения в Челси.

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"Челси выиграет. С каким счетом? 3:0", – заявил Бёли в эфире El Chiringuito TV.

Поединок Реал Мадрид – Челси стартует в 22:00 по Киеву на Сантьяго Бернабеу. Михаил Мудрик попал в заявку лондонцев, а Андрей Лунин оказался в заявке мадридцев. Ответный матч в Лондоне состоится через неделю, 18 апреля.

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