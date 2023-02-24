Наступного понеділка, 27 лютого, у Парижі відбудеться церемонія FIFA The Best. Все вказує на те, що переможцями в деяких номінаціях будуть гравці аргентинської збірної.

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На нагороду найкращому гравцю сезону претендують три гравці Лука Модріч, Карім Бензема та Вінісіус, яку, ймовірно отримає Мессі. Тібо Куртуа посперечається з Еміліано Мартінесом за звання найкращого голкіпера. В Реалі розуміють, що вага перемоги на чемпіонаті світу величезна, але вони не розуміють, чому виняткову роль Куртуа протягом сезону не відзначають. Як повідомляє Relevo, керівництво клубу сумнівається в тому, чи є сенс відправляти гравців, особливо дивлячись на складний календар Реала.

Остаточне рішення "вершкові" ухвалять 26 лютого. Нагадаємо, що в неділю Реал зіграє в чемпіонаті з Атлетіко, а вже в четверг, 2 березня, проти Барселони у Кубку Испанії.

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