Пепе став найстаршим польовим гравцем в історії ЛЧ – Шахтар може зупинити відрив 40-річного ветерана
Захисник Порту Пепе може похизуватися надзвичайним футбольним довголіттям.
Ветеран "драконів" встановив рекорд у матчі проти Антверпена. Пепе зіграв у віці 40 років і 241 дня, що зробило його найстаршим польовим гравцем за всю історію Ліги чемпіонів.
Хет-трик випадкового "джокера" у відеоогляді матчу Антверпен – Порту – 1:4
Попередній рекорд належав Алессандро Костакурті і тримався 17 років. Легенда Мілана зіграв свій останній матч ЛЧ у віці 40 років і 211 днів. Якщо враховувати і воротарів, то Пепе тільки шостий. Загальний рекорд утримує Марко Баллотта, який захищав ворота Лаціо у віці 43 років та 168 днів.
Пепе має чудовий шанс відірватися від інших польових гравців у цьому сезоні. Порту затримається в ЛЧ щонайменше до 13 грудня, коли проведе останній матч групового етапу проти Шахтаря. Саме "гірники" – головний конкурент португальців у битві за друге місце квартету і загроза тривалості рекорду Пепе.
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