Ветеран "драконів" встановив рекорд у матчі проти Антверпена. Пепе зіграв у віці 40 років і 241 дня, що зробило його найстаршим польовим гравцем за всю історію Ліги чемпіонів.

Хет-трик випадкового "джокера" у відеоогляді матчу Антверпен – Порту – 1:4

Попередній рекорд належав Алессандро Костакурті і тримався 17 років. Легенда Мілана зіграв свій останній матч ЛЧ у віці 40 років і 211 днів. Якщо враховувати і воротарів, то Пепе тільки шостий. Загальний рекорд утримує Марко Баллотта, який захищав ворота Лаціо у віці 43 років та 168 днів.

Пепе має чудовий шанс відірватися від інших польових гравців у цьому сезоні. Порту затримається в ЛЧ щонайменше до 13 грудня, коли проведе останній матч групового етапу проти Шахтаря. Саме "гірники" – головний конкурент португальців у битві за друге місце квартету і загроза тривалості рекорду Пепе.

Aged 40 years and 241 days, Porto’s Pepe has become the oldest-ever outfield player to feature in the Champions League



He made his debut in the competition back in September 2004 - a whole 19 years ago ?



The longevity of the Portuguese defender is insane pic.twitter.com/Q2hdQ2ZJsF — SPORTbible (@sportbible) October 25, 2023

Порту з хет-триком Еванілсона розбив Антверпен і ускладнив Шахтарю завдання виходу у плей-офф Ліги чемпіонів