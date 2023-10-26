Антверпен повторив фокус з Шахтарем, несподівано вигравши перший тайм. Варела обрізався на власній половині, а потім ще й "переправив" мяч Юсуфу, який потужно пробив у дотик.

Порту з хет-триком Еванілсона розбив Антверпен і ускладнив Шахтарю завдання виходу у плей-офф Ліги чемпіонів

Щасливим квитком для Порту стала травма Вендела наприкінці тайму. Замість нього вийшов Еванілсон і в другій половині розірвав Антверпен. Бразилець став лише сьомим гравцем в історії ЛЧ, який після виходу на заміну оформив хет-трик. Разом з голом Еустакіо це призвело до розгрому господарів 4:1.