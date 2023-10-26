Хет-трик випадкового "джокера" у відеоогляді матчу Антверпен – Порту – 1:4
26 жовтня 09:46 - Читать на русском
Антверпен розгромно поступився Порту в 3 турі Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу.
завершено
Еванілсон 46’
Стівен Еустакіо 54’
Еванілсон 69’
Еванілсон 84’
46’ Еванілсон
54’ Стівен Еустакіо
69’ Еванілсон
84’ Еванілсон
Антверпен повторив фокус з Шахтарем, несподівано вигравши перший тайм. Варела обрізався на власній половині, а потім ще й "переправив" мяч Юсуфу, який потужно пробив у дотик.
Порту з хет-триком Еванілсона розбив Антверпен і ускладнив Шахтарю завдання виходу у плей-офф Ліги чемпіонів
Щасливим квитком для Порту стала травма Вендела наприкінці тайму. Замість нього вийшов Еванілсон і в другій половині розірвав Антверпен. Бразилець став лише сьомим гравцем в історії ЛЧ, який після виходу на заміну оформив хет-трик. Разом з голом Еустакіо це призвело до розгрому господарів 4:1.
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