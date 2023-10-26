Ветеран "драконов" установил рекорд в матче против Антверпена. Пепе сыграл в возрасте 40 лет и 241 дня, что сделало его самым старшим полевым игроком за всю историю Лиги чемпионов.

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Предыдущий рекорд принадлежал Алессандро Костакурте и держался 17 лет. Легенда Милана сыграл свой последний матч ЛЧ в возрасте 40 лет и 211 дней. Если учитывать и вратарей, то Пепе только шестой. Общий рекорд удерживает Марко Баллотта, защищавший ворота Лацио в возрасте 43 лет и 168 дней.

Пепе имеет отличный шанс оторваться от других полевых игроков в этом сезоне. Порту задержится в ЛЧ как минимум до 13 декабря, когда проведет последний матч группового этапа против Шахтера. Именно "горняки" – главный конкурент португальцев в битве за второе место квартета и угроза продолжительности рекорда Пепе.

Aged 40 years and 241 days, Porto’s Pepe has become the oldest-ever outfield player to feature in the Champions League



He made his debut in the competition back in September 2004 - a whole 19 years ago ?



The longevity of the Portuguese defender is insane pic.twitter.com/Q2hdQ2ZJsF — SPORTbible (@sportbible) October 25, 2023

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