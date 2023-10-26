Пепе стал старейшим полевым игроком в истории ЛЧ – Шахтер может остановить отрыв 40-летнего ветерана
Защитник Порту Пепе может похвастаться чрезвычайным футбольным долголетием.
Ветеран "драконов" установил рекорд в матче против Антверпена. Пепе сыграл в возрасте 40 лет и 241 дня, что сделало его самым старшим полевым игроком за всю историю Лиги чемпионов.
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Предыдущий рекорд принадлежал Алессандро Костакурте и держался 17 лет. Легенда Милана сыграл свой последний матч ЛЧ в возрасте 40 лет и 211 дней. Если учитывать и вратарей, то Пепе только шестой. Общий рекорд удерживает Марко Баллотта, защищавший ворота Лацио в возрасте 43 лет и 168 дней.
Пепе имеет отличный шанс оторваться от других полевых игроков в этом сезоне. Порту задержится в ЛЧ как минимум до 13 декабря, когда проведет последний матч группового этапа против Шахтера. Именно "горняки" – главный конкурент португальцев в битве за второе место квартета и угроза продолжительности рекорда Пепе.
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