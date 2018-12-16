Пепе покинув Бешикташ, – ЗМІ

Португальський захисник Пепе, ймовірно, більше не є гравцем турецького Бешикташа.

Ряд турецьких видань, серед яких DHA, повідомляють, що Пепе та Бешикташ розірвали контракт, який діяв до літа наступного року, за обопільною згодою.

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Нагадаємо, Пепе відомий по виступам за мадридський Реал та збірну Португалії. У Бешикташ центрбек перейшов у 2017 році, за цей час Пепе провів за турецький гранд 51 матч, у яких забив 7 голів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бешикташ зацікавлений у трансфері захисника Шахтаря Ярослава Ракицького, який буде покликаний замінити саме Пепе.