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Ленс – найкращий гравець тижня у Лізі Європи

18:18 230 Читать на русском
Ленс – найкращий гравець тижня у Лізі Європи
Джермейн Ленс / фото із соцмереж

Півзахисник турецького Бешикташа Джермейн Ленс став найкращим гравцем тижня в Лізі Європи.

УЄФА визнав Джермейна Ленса найкращим гравцем 5-го туру групового етапу Ліги Європи, повідомляє прес-служба організації.

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Нагадаємо, що Ленс став атором дубля та результативної передачі в матчі проти Сарпсборга 08. Старання екс-динамівця допомогли його команді здобути вольову перемогу та піднятися на 2 місце в турнірній таблиці групи І.

Ліга Європи5 турСарпсборг Стедіум (Сарпсборг)

Сарпсборг 08 - Бешикташ: Четвер 29 листопада 2018

Сарпсборг 08
Матч завершено
2 : 3
Бешикташ
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Теги
Ліга Європи Бешикташ Бешикташ Сарпсборг 08 - Бешикташ Джермейн Ленс Джермейн Ленс
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