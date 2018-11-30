Ленс – найкращий гравець тижня у Лізі Європи

Півзахисник турецького Бешикташа Джермейн Ленс став найкращим гравцем тижня в Лізі Європи.

УЄФА визнав Джермейна Ленса найкращим гравцем 5-го туру групового етапу Ліги Європи, повідомляє прес-служба організації.

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Нагадаємо, що Ленс став атором дубля та результативної передачі в матчі проти Сарпсборга 08. Старання екс-динамівця допомогли його команді здобути вольову перемогу та піднятися на 2 місце в турнірній таблиці групи І.