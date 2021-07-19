Бразильский полузащитник Шахтера Педриньо ждет тяжелого противостояния с бельгийцами в самом престижном еврокубковом турнире.

"Нет большого значения, какая команда нам выпала. Мы тренируемся и готовимся к каждому сопернику. Для победы нужно выложиться по максимуму.

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Знаю, что в еврокубках сложно, но мы подготовимся и постараемся пройти дальше. Наша цель – групповой этап.

Большого опыта игр против бельгийских команд нет. Ожидаем тяжелого противостояния. Сейчас футбол серьезно вырос в техническом плане. Поэтому мы все должны быть готовы достойно себя показать", – сказал Педриньо во время презентации новичков Шахтера.

К слову, Шахтер встретится с Генком в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок состоится 3 или 4 августа, а ответный – 10 августа.

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