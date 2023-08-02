"Так, у нас минулої вночі отруїлися одразу вісім футболістів і семеро працівників з персоналу клуба. Вони не спали всю ніч. Деяким ще було погано в роздягальні, і вони виходили на другий тайм. Крім того, захиснику, котрого ми замінили у другому таймі, теж було погано. Він вже не міг грати далі. Сьогодні на полі було багато гравців, котрі були отруєні.

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Можу сказати, що це протистояння ми програли у першому таймі першого матчу, тому що другий тайм першої зустрічі і сьогоднішній матч показали, що ми здатні на більше, і ми можемо грати з такими командами, як Панатінаїкос. Сьогодні мені хлопці сподобалися, сподобалося те, як вони грали. На передматчевій пресконференції я казав, що ми повинні сьогодні показати, що ми – українці, і я вважаю, що вони сьогодні це довели. Вони гідні того, щоб називатися українцями. Вони молодці, я їм дуже вдячний за цю гру.

Червона картка? Звичайно, що це був основний епізод, котрий зламав всю гру. Те, що я побачив у цьому моменті – то жовта 50 на 50, а червоної там точно не було. А ще, знаєте, нам у першому матчі такий же 11-метровий поставили, коли нам забили третій гол. Завжди щось не на нашу користь.

Волинець? Його забрали до лікарні, і зараз я не можу сказати, який його стан. Там струс мозку, розсічення було, адже я бачив кров. Більш точно про стан його здоров’я ми дізнаємося пізніше", – цитує наставника дніпрян офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що у кваліфікації Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 не зміг здолати Панатінаїкос. Підопічні Кучера поступилися за сумою двох матчів 3:5. Дніпряни продовжать свою єврокубкову кампанію у Лізі Європи, де зіграють проти Славії.

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