"Ми тут не для реваншу або помсти, для нас це просто ще одна можливість. Нам у жодному разі не можна виходити на поле з думками про помсту. Одного разу ми переможемо. Зараз ми приїхали якраз за цим – щоб перемогти. Чому не перемогли минулого року? Тому що ми грали з Реалом. Минулого року ми відмінно зіграли вдома і нормально – на виїзді. У Мадриді ми могли б зіграти краще, футбол триває 95 хвилин. Тепер ми повернулися.

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Тренери залишилися колишні, гравці – практично ті самі. Але майбутні ігри будуть іншими, ключова відмінність полягає в тому, що тепер ми граємо матч-відповідь вдома.

Виліт від Реала минулого сезону був кінцем світу, але тепер ми знову тут. Є клуби, які роблять божевільні речі, щоб виграти Лігу чемпіонів. Стабільність – це найголовніше. Барселоні знадобилося багато часу, щоб виграти ЛЧ. Важливим є те, що ми намагаємося ставати кращими з кожним роком", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

Матч Реал – Манчестер Сіті буде зіграно у вівторок, 9 травня.

Ман Сіті переміг Еллердайса у його першому матчі після камбеку в АПЛ, рекорд Кейна втримав Тоттенхем у боротьбі за ЛЄ