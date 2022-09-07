Провідний інсайдер Європи Фабріціо Романо похвалив Михайла Мудрика після його перформансу в поєдинку першого туру Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг. Українець оформив гол та два асисти.

"З'явилася нова потенційна зірка. Якщо ви подивитеся на те, що робив Михайло Мудрик сьогодні, то зрозумієте, чому Шахтар відхилив пропозиції у 30-35 мільйонів минулого тижня.

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Якість, швидкість, гол, асисти – він вважається топом, топовим талантом. Ось чому Шахтар хотів понад 50 мільйонів євро", – написав Романо у Twitter, де у нього 11,7 млн читачів.

Нагадаємо, влітку до Михайла була прикута чи не головна увага на українському трансферному ринку, але "гірники" категорично відмовлялись відпускати вінгера. На нього претендували Арсенал, Брентфорд, Ювентус, Байєр та інші клуби.

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