Ордець може перейти в Динамо Москва

Іван Ордець слідом за Ракицьким і Данченком може переїхати в Росію.

Захисник Шахтаря Іван Ордець зацікавив московське Динамо, повідомляє Чемпіонат.

Данченко офіційно перейшов з Шахтаря в Рубін – українець підписав довготривалий контракт

Москвичі у сезоні 2018/19 ледь не опустились у зону перехідних матчів з представниками ФНЛ, а тому зараз підсилюються. Динамо цього літа вже встигло підписати натуралізованого українця Ігоря Калініна.

Нещодавно донецький Шахтар продав іншого захисника Олега Данченка в казанський Рубін, а взимку до Зеніта перейшов Ярослав Ракицький.

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